Москве предрекли теплые, но ветреные выходные

Ведущий специалист Гидрометцентра рассказала НСН, каким будет характер погоды в Москве и по области в ближайшие дни.

В предстоящие выходные дни в столичном регионе сохранится теплая, но ветреная погода. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Синоптик объяснила, что необычно высокая температура держится благодаря арктическим циклонам.

«В столичном регионе сохраняется утепленная погода, среднесуточная температура существенно превышает норму на 8-9 градусов, этому мы обязаны циклонам, которые приносят теплые воздушные массы из Северной Атлантики и даже из Южных районов Севера Арктики. Ветреная погода. Порывы в субботу прогнозирует 12-17 м/с, в дневные часы до 15м/с. Зато в воскресенье будет еще более ветрено - от 15 до 20 м/с», - отметила она.

Метеоролог уточнила, что на выходных возможны небольшие осадки в виде дождя или снега, возможно, что и того, и другого вместе.

«Погода облачная местами с небольшими осадками, будут выпадать в смешанной фазе – это может быть снег, может быть и дождь. Интенсивность их небольшая, только в воскресенье будет период без осадков. Температура в ночь на субботу около 0°С, по области -2°С … +3°С. В дневные часы такой же интервал, в самой Москве +1°С +3°С. В ночь на воскресенье 0°С… -2°С, днем 0°С… +2°С. По области интервал шире на пару градусов -4°С… +3°С», - добавила она.

По словам специалиста, в начале следующей недели атмосферное давление вырастет, регион окажется под влиянием антициклона, вероятность осадков небольшая. По-прежнему будет сильный ветер, температура понизится до – 5°С.

Ранее сегодня сообщалось, что температура воздуха в Москве в пятницу 15 февраля поднялась до отметки в плюс 2,9 градуса на главной метеостанции ВДНХ. Такой показатель стал рекордным с начала нынешней зимы.