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Москва стала одним из пяти самых посещаемых городов мира

21 Января 2018 в 15:31
Москва стала одним из пяти самых посещаемых городов мира

Москва вошла в пятерку самых популярных новогодних маршрутов в мире. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Согласно статистике, в столичном фестивале «Путешествие в Рождество» участвовали более 14 миллионов человек, что примерно на 2 миллиона больше, чем годом ранее. Причем в новогодние праздники поездки в Москву пользовались наибольшим спросом у туристов из Китая. По словам мэра столицы Сергея Собянина, следующий подобный фестиваль пройдет уже в феврале и будет посвящен Масленице. 

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