Москва стала одним из пяти самых посещаемых городов мира

Москва вошла в пятерку самых популярных новогодних маршрутов в мире. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Согласно статистике, в столичном фестивале «Путешествие в Рождество» участвовали более 14 миллионов человек, что примерно на 2 миллиона больше, чем годом ранее. Причем в новогодние праздники поездки в Москву пользовались наибольшим спросом у туристов из Китая. По словам мэра столицы Сергея Собянина, следующий подобный фестиваль пройдет уже в феврале и будет посвящен Масленице.