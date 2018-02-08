«Московская Масленица» ждет гостей

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: По программе реновации переселят 40 тысяч семей

За три года по программе реновации планируется переселить 40 тысяч московских семей.

Для строительства в рамках программы реновации сейчас подобрано около 250 стартовых площадок. Напомню, что программа реновации предполагает снос устаревшего жилья и переселение жителей в новые современные дома. К 2032 году за счет города планируется переселить в новые квартиры около миллиона человек.

Топ-2: В Москве состоится фестиваль «Московская Масленица»

Москвичей и гостей столицы ждут на фестивале «Московская Масленица».

В этом году фестиваль проводится на 25 городских площадках. Гостей фестиваля ждут концерты и спектакли, веселые игры и даже маскарад. Всего в рамках развлекательной программы запланировано более трех тысяч различных интерактивных программ.

Топ-3: «Тройка» заработала в «Зарядье»

Карта «Тройка» полноценно заработала в парке «Зарядье».

Расплатиться картой «Тройка» в парке «Зарядье» теперь можно за билеты на экскурсии, мероприятия и выставки. Купить билет с помощью транспортной карты «Тройка» можно в кассах павильонов «Медиацентр» и «Заповедное посольство», а также в киоске подземного музея «Зарядья». Кстати, оплачивая услуги таким образом, посетители получают пятипроцентную скидку.

Топ-4: Составлен рейтинг самых популярных онлайн-сервисов

В Москве составили рейтинг самых популярных онлайн-сервисов.

По итогам прошлого года самыми востребованными стали электронный дневник, онлайн-инструменты по приему показаний счетчиков воды, оплате штрафов ГИБДД, выдаче единого платежного документа, а также записи к врачу. Кстати, в прошлом году было зафиксировано почти 260 миллионов обращений к электронным услугам и сервисам портала mos.ru.

Топ-5: В Москве появятся новые автобусные маршруты

В столице определили 24 новых автобусных маршрута.

Половина из них пройдут по территории Новой Москвы. Всего в 2018 году городские власти планируют ввести 29 новых автобусных маршрутов. Новые маршруты появятся в семи округах столицы и улучшат транспортную доступность для почти миллиона москвичей.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.