Понедельник
23 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Москва

Мосгорсуд обязал МГИК зарегистрировать Балакина кандидатом на в мэры Москвы

23 Июля 2018 в 11:11
Мосгорсуд обязал МГИК зарегистрировать Балакина кандидатом на в мэры Москвы
Мосгорсуд обязал зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы кандидата от партии «Союз горожан» Михаила Балакина. Решение Московской городской избирательной комиссии в регистрации было признано незаконным.

Судья Александра Лопаткина обязала зарегистрировать Балакина кандидатом в течение пяти дней со дня принятия решения.

Представитель кандидата Татьяна Лушникова просила удовлетворить исковые требования доверителя в полном объеме.

Она пояснила, «три депутата подтвердили, что самостоятельно проставляли подписи без поощрения, все подписи были проставлены в разное время у разных нотариусов». А Балакин в этот момент не присутствовал в нотариальной конторе.

Мосгоризбирком отказал Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы в связи с тем, что он не прошел муниципальный фильтр. Он представил 112 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления, что является обязательным количеством. Но позднее три парламентария попросили не учитывать их подписи.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.