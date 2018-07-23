Мосгорсуд обязал МГИК зарегистрировать Балакина кандидатом на в мэры Москвы

Мосгорсуд обязал зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы кандидата от партии «Союз горожан» Михаила Балакина. Решение Московской городской избирательной комиссии в регистрации было признано незаконным.

Судья Александра Лопаткина обязала зарегистрировать Балакина кандидатом в течение пяти дней со дня принятия решения.

Представитель кандидата Татьяна Лушникова просила удовлетворить исковые требования доверителя в полном объеме.

Она пояснила, «три депутата подтвердили, что самостоятельно проставляли подписи без поощрения, все подписи были проставлены в разное время у разных нотариусов». А Балакин в этот момент не присутствовал в нотариальной конторе.

Мосгоризбирком отказал Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы в связи с тем, что он не прошел муниципальный фильтр. Он представил 112 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления, что является обязательным количеством. Но позднее три парламентария попросили не учитывать их подписи.