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Метро и Московское центральное кольцо будут работать в новогоднюю ночь

28 Декабря 2017 в 17:31
Метро и Московское центральное кольцо будут работать в новогоднюю ночь

Второй год подряд в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будет работать метро, Московское центральное кольцо, а также все ночные и самые востребованные маршруты наземного транспорта.

Это поможет москвичам и гостям столицы продолжить празднование на улицах и в парках города. Интервал движения поездов составит от 3,5 до 15 минут.

Продлят работу транспорта и в Рождественскую ночь. С 6 на 7 января метро и московское кольцо будут работать до двух часов ночи.

Всю информацию о режиме работы транспорта можно найти на едином транспортном портале. 

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