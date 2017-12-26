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Метро и МЦК будут открыты для пассажиров всю новогоднюю ночь

26 Декабря 2017 в 15:53
Метро и МЦК будут открыты для пассажиров всю новогоднюю ночь
Московское метро и Центральное кольцо будут открыты для пассажиров всю новогоднюю ночь. Такое распоряжение отдал мэр Сергей Собянин на совещании по оперативным вопросам правительства столицы. 

До трёх часов будут работать и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. В рождественскую ночь на 7-ое января общественный транспорт также будет работать в продлённом режиме.

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