Метро и МЦК будут открыты для пассажиров всю новогоднюю ночь

Московское метро и Центральное кольцо будут открыты для пассажиров всю новогоднюю ночь. Такое распоряжение отдал мэр Сергей Собянин на совещании по оперативным вопросам правительства столицы.До трёх часов будут работать и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. В рождественскую ночь на 7-ое января общественный транспорт также будет работать в продлённом режиме.