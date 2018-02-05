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Метеоролог: «Мешок холода» накроет Москву до конца недели

5 Февраля 2018 в 18:10
Метеоролог: «Мешок холода» накроет Москву до конца недели
Фото: ru.sputnik.az
В эфире НСН Евгений Тишковец рассказал, как долго продержится в столице снегопад и морозы.

Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия самого мощного за сто лет снегопада, обрушившегося на столицу в минувшие выходные. Снег продолжился в столице в понедельник, 5 февраля.

В эфире НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заверил, что снегопад прекратится в ближайшие часы, но затем погода приготовила для жителей Москвы новое испытание – «мешок холода».

«Снегопад закончится сегодня к вечеру, ближе к полуночи. Он сейчас уже идет на убыль. Поздним вечером все прекратится. Остались буквально несколько часов.  Однако после этого нельзя полностью исключить слабые высыпания снега, - отметил специалист. - Завтра днем уже появится солнце. Единственно, впереди история обильных снегопадов сменится историей арктического «мешка холода», - рассказал он.

По словам метеоролога, в ближайшие двое суток в Центральном федеральном округе России, в том числе в Москве, температура в ночные часы будет составлять ночью -13°С … - 20°С, а днем - около -10°С.

Потепления следуют ждать не раньше пятницы, 8 февраля, сообщил Тишковец. «В пятницу, субботу и воскресенье придет очередной балканский циклон с Юго-запада. Он не будет таким сильным, как его предыдущий собрат (циклон «Балканец» - прим. НСН), и будет сопровождаться  слабым или умеренным снегом и повышением температуры до более «мягких» вариантов  – 2°С  ... – 7°С и -1°С ... -6°С», - рассказал метеоролог.

В результате снегопада в Москве за выходные погиб один человек, пять пострадали. Было повалено более 2 тыс. деревьев, в аэропортах задержано более 130 рейсов, сообщает Ura.ru. Со столичных улиц вывезено более миллиона кубометров снега, в работах задействованы порядка 15,5 тысячи снегоуборочных машин, сообщает РИА Новости.

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