Метель и сильный ветер придут в столичный регион в выходные

ФОТО: flickr.com/Boris SV

В Гидрометцентре рассказали НСН, что непогода уйдёт из Москвы и области только в середине следующей недели.

В выходные в столичный регион придёт сильный снег и ветер. Осадки принесёт циклон, которые движется с юго-запада России. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Погоду в столичном регионе будет определять активный южный циклон, который приблизится к нам с юго-запада. Он принесёт с собой непогоду. В субботу мы ожидаем снег, местами сильный, в отдельных районах будет налипание снега и метель», - поделилась с НСН синоптик.

Ночью и днём 3 февраля в столице ожидается от 0 °С до -2 °С, в Московской области столбики термометров покажут от -4 °С до +1 °С. При этом будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с, однако иногда порывы будут достигать 12-17 м/с. По словам Марины Макаровой, на дорогах возможно образование снежных заносов. В воскресенье ветер усилится.

«4 февраля, тоже будет сложная погода: будет идти снег, местами метель, гололёд, налипание снега. Температура ночью и днём в Москве до -5 °С, по области ожидается от -4 °С до +1 °С. В западной части области начнётся распространение более холодного воздуха, температура понизится до -9 °С. Ветер будет северо-восточный 8-12 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы», - заключила Марина Макарова.

С окончанием недели непогода не завершится. Так, в понедельник, 5 февраля, продолжится снег, переходящий местами в метель. Температура в течение суток в Москве будет колебаться между -10 °С и -12 °С, по области столбики термометров могут опуститься до -15 °С. К середине недели погода будет успокаиваться, станет холодно, пройдёт небольшой снег, но уже будет без ветра.