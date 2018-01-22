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Медиков Москвы обучат бесконфликтному общению

22 Января 2018 в 10:52
Медиков Москвы обучат бесконфликтному общению

Столичных медиков научат бесконфликтному общению с пациентами. 50 тысяч врачей пройдут обучение в образовательном центре департамента здравоохранения. Программа занятий учитывает специальность и должность врача. Например,  предусмотрены курсы по отработке управленческих навыков, стандартов приема пациентов терапевтами (врачами общей практики) и педиатрами, профилактике конфликтных ситуаций и по другим направлениям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что властям страны удастся в нынешнем году поднять зарплаты врачей до уровня в 200% от средней по региону.

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