Медиков Москвы обучат бесконфликтному общению

Столичных медиков научат бесконфликтному общению с пациентами. 50 тысяч врачей пройдут обучение в образовательном центре департамента здравоохранения. Программа занятий учитывает специальность и должность врача. Например, предусмотрены курсы по отработке управленческих навыков, стандартов приема пациентов терапевтами (врачами общей практики) и педиатрами, профилактике конфликтных ситуаций и по другим направлениям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что властям страны удастся в нынешнем году поднять зарплаты врачей до уровня в 200% от средней по региону.