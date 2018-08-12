Любимов: В 90-х рок запрещали, а теперь его играют на Красной площади!

Фото НСН

Музыканты и гости фестиваля «НАШИ в городе» оценили концерт на Васильевском спуске и вспомнили, как все начиналось.

Грандиозный фестиваль «НАШИ в городе», прошедший самом центре столицы в субботу, 11 августа, «не отпускает» любителей русского рока. В воскресенье в Insagram появились тысячи фотографий с Васильевского спуска. Гости фестиваля делали селфи с артистами и на фоне башен Кремля, пели хором любимые композиции.

Теперь, конечно, сложно поверить, что когда-то о такой свободе приходилось только мечтать. Журналист Александр Любимов, который стал гостем фестиваля, напомнил в беседе с НСН, как в середине 90-х годов «пробивал» эфирное время для запрещенных тогда рокеров.

«30 лет назад многие из этих групп были просто запрещены. Их нельзя было приглашать в эфиры, показывать по телевизору. Мы пытались, пробивали, потом за нами пошли другие телевизионные программы, появилась возможность делать фестивали, но, конечно, не на Красной площади. Первый фестиваль мы сделали на Воробьевых горах возле МГУ. Теперь НАШИ музыканты выступают в самом центре российской столицы, и все это мы и наша страна сделали своими руками», - отметил собеседник агентства.

Любимов добавил, что при взгляде на 25-тысячную толпу, которая собралась на Васильевском спуске, у него появляется ощущение единения и «чего-то общего».

У самих музыкантов место проведения концерта вызвало настоящий восторг. Как рассказал НСН бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный, на фестивале сложилась по-хорошему жаркая и веселая атмосфера. К слову, на момент выступления группы на Васильевском спуске собралось уже 18 тысяч человек!

«Я чувствую себя Полом Маккартни!», - заявил музыкант НСН.

Не остался в стороне и лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. В эфире НСН он признался, что заранее договорился с «небесной канцелярией» о хорошей погоде.

«Мы попросили доброго августовского солнышка и безоблачного неба для НАШЕго Радио, в эфир которого попали 20 лет назад. Еще я хочу пожелать доброго здоровья сотрудникам радиостанции, преданных и требовательных слушателей и хороших песен», – заключил Дмитрий Ревякин.

Добавим, что фестиваль «НАШИ в городе» у стен Кремля продолжался восемь часов и единовременно собрал на площадке больше 25 тысяч зрителей. Всего, по данным организаторов, концертную программу фестиваля «НАШИ в городе» на Васильевском спуске и в прилегающем к нему парке «Зарядье» посмотрели 32 тысячи человек.