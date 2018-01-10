Среда
10 января
USD 57.05
EUR 68.21
Москва

Интервалы между поездами на МЦК к осени сократят

10 Января 2018 в 10:59
Интервалы между поездами на МЦК к осени сократят

Интервал движения поездов на Московском центральном кольце к 1 сентября 2018 года составит четыре минуты. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в мае прошлого года интервалы поездов сократили с 12 до 10 минут в обычное время и с 8 до 6 минут в часы пик. К слову, это увеличило  на 50 процентов количество пассажирских мест на МЦК. При этом пассажиропоток на кольце в праздники вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составил 1,4 миллиона человек.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.