Интервалы между поездами на МЦК к осени сократят

Интервал движения поездов на Московском центральном кольце к 1 сентября 2018 года составит четыре минуты. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в мае прошлого года интервалы поездов сократили с 12 до 10 минут в обычное время и с 8 до 6 минут в часы пик. К слову, это увеличило на 50 процентов количество пассажирских мест на МЦК. При этом пассажиропоток на кольце в праздники вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составил 1,4 миллиона человек.