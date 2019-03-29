Гидрометцентр: Циклон принесет в Москву тепло

Марина Макарова рассказала в эфире НСН, какой будет погода в столице.

Наступающие выходные в Москве и Подмосковье будут теплее обычного. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Выходные будут очень теплыми. Значения температуры в субботу и воскресенье будут превышать климатическую норму на 4-6⁰С. Такое тепло нам принесет обширный циклон, мы будем находиться в его теплом секторе. Даже ночью в Москве будет плюс, в ночь на субботу это +2…+4⁰С. Минимальная температура в Москве и по области от -1⁰С до +4⁰С. В дневные часы максимальная температура в Москве +8…+10⁰С, по области +5…+10⁰С. Будет дуть умеренный западный ветер 6-11 м/с. Облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, а днем по области местами небольшие дожди», - сказала она.

Так же тепло будет и в воскресенье. «Ночью +3…+5⁰С в Москве, по области от +1⁰С до +6⁰С. В Москве ожидается температура за +10⁰С, максимум после полудня +11…+13⁰С. И в Подмосковье +8…+13⁰С. Но уже совсем близко будет атмосферный фронт, местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет местами усиливаться до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти, с северо-запада к нам начнет поступать более прохладный воздух. В ночь на понедельник в Москве будет +2…+4⁰С, по области от 0⁰С до +5⁰С. И осадки пройдут в виде дождя и мокрого снега. Ветер умеренный, местами с порывами до 15 м/с», - добавила она.

Начало следующей недели будет прохладнее. «Днем в понедельник максимальная температура +5…+7⁰С в Москве, а по области от +3⁰С до +8⁰С. Местами небольшой дождь и мокрый снег. И тоже ветреная погода, местами с порывами до 15 м/с», - заключила собеседница НСН.

Напомним, в середине текущей недели в столицу пришло похолодание, температура достигала минусовых отметок на уровне 1-6⁰С мороза.