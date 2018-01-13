Воскресенье
14 января
USD 56.6
EUR 68.26
Москва

Финалистам конкурса «Лидеры России» предложат стажировку в мэрии Москвы

13 Января 2018 в 19:38
Финалистам конкурса «Лидеры России» предложат стажировку в мэрии Москвы

Мэрия Москвы предложит стажировку финалистам конкурса «Лидеры России». По словам Сергея Собянина, по итогам конкурса столичное правительство продумает новый подход к подбору кадров. Мэр добавил, что из 89 тысяч участников конкурса 37 тысяч представляют Москву, и высказал мнение, что конкурс в дальнейшем превратится в хорошую традицию поисков кадров в правительство столицы. 

«Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев среди граждан Российской Федерации. Его цель — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Участники конкурса в возрасте до 35 лет должны иметь как минимум двухлетний опыт в сфере руководства, а те, кому от 36 до 50 — не менее пяти лет работать управленцем.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.