Финалистам конкурса «Лидеры России» предложат стажировку в мэрии Москвы

Мэрия Москвы предложит стажировку финалистам конкурса «Лидеры России». По словам Сергея Собянина, по итогам конкурса столичное правительство продумает новый подход к подбору кадров. Мэр добавил, что из 89 тысяч участников конкурса 37 тысяч представляют Москву, и высказал мнение, что конкурс в дальнейшем превратится в хорошую традицию поисков кадров в правительство столицы.

«Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев среди граждан Российской Федерации. Его цель — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Участники конкурса в возрасте до 35 лет должны иметь как минимум двухлетний опыт в сфере руководства, а те, кому от 36 до 50 — не менее пяти лет работать управленцем.