Врач рассказал, как Москва борется с инфарктами и инсультами

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Сергей Петриков в эфире НСН рассказал, что ни в одном городе России нет такого высокого уровня помощи при инсультах и инфарктах, как в Москве.

Кандидат на пост мэра Москвы, действующий столичный градоначальник Сергей Собянин в своей предвыборной программе особое внимание уделил развитию здравоохранения. В частности он предлагает развивать новые способы медикаментозной поддержки людей с заболеваниями систем сердца. Этот вопрос Сергей Собянин обсудил во время встречи с экспертами медицинского сообщества.

Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский центр помощи имени Склифосовского» Сергей Петриков в эфире НСН рассказал, что в Москве уже удалось создать 29 стационаров по инфарктам и инсультам.

«Развивается всё хорошо. Сначала была развита инфарктная сеть, сейчас развивается инсультная сеть. Всего 29 стационаров включены во всю помощь по инфарктам и инсультам. Уровня такой помощи нет ни в одном городе России. По инсультам выделены 9 стационаров, в которых круглосуточно работают два ангиографа (аппарат для контрастного исследования сосудов – НСН)», - отметил эксперт.

По словам Сергея Петрикова, во время круглого стола Сергей Собянин рассказал об идее обеспечивать пациентов, перенесших инфаркт или инсульт лекарствами.

«В предвыборной программе очень серьёзно обсуждался вопрос (он точно совершенно решён) по лекарственному обеспечению пациентов, которые пережили инсульт, инфаркт или транзиторную ишемическую атаку. Многие пациенты не могут купить препараты, поскольку они дорогостоящие, поэтому встал вопрос о том, что нужна комплексная программа решения лекарственного обеспечения», - подчеркнул директор ГБУЗ «Научно-исследовательский центр помощи имени Склифосовского».

В то же время, как пояснил Сергей Петриков, сейчас в столице постоянно повышается квалификация врачей, а также проводится серьёзная профилактика.

«Специалистов хватает, но для того, чтобы всё время повышалась их квалификация, в Москве разработана специальная программа усовершенствования специалистов, которые занимаются помощью больным с инфарктами и инсультами. Сейчас очень серьёзный шаг в сторону профилактики идёт: это социальная реклама, оповещение населения о всех рисках и о том, когда надо обращаться к врачу. Это позволит минимизировать потери трудоспособного населения и возвращать людей к нормальной жизни без дальнейших проблем», - заключил в эфире НСН Петриков.

Напомним, в начале 2018 года на базе ГКБ имени Юдина открылся девятый специализированный центр инсультной сети. В нём проводятся экстренные операции по удалению тромбов в сосудах головного мозга. Это позволяет спасать жизни пациентов. Такие же центры были созданы на базе ГКБ №1 имени Пирогова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имен и Боткина, ГКБ имени Давыдовского и других больниц.