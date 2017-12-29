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Эксперт о ДТП у метро «Сходненская» : Таксистов нужно обучать!

29 Декабря 2017 в 15:25
Эксперт о ДТП у метро «Сходненская» : Таксистов нужно обучать!
Фото: kolesa.ru
В эфире НСН глава профсоюза таксистов отметил, что причинами аварий на дорогах зачастую становится отсутствие опыта у водителей такси.

Утром в пятницу, в пятницу, 29 декабря, пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта у метро «Сходненская» в Москве. Три человека пострадали в результате аварии. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что автобуса пытался избежать столкновения с машиной таксиста и не справился с управлением.

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН сообщил, что подготовка водителей такси на сегодняшний день оставляет желать лучшего – зачастую, за рулем оказываются люди без опыта и знания города.

«Нет никакой подготовки. Люди приходят, им дают навигаторы и они сразу начинают работать. Сейчас, можно сказать, что навигаторы полностью работают за самого водителя. Только со временем они нарабатывают опыт. Раньше в больших таксомоторных парках проводилось обучение, на данный момент этого нет. Но я считаю, что такую подготовку нужно вернуть», - считает Смирнов.

По его словам, в ДТП, в основном, попадают неопытные водители. «С теми людьми, у которых большой опыт и стаж, такие случаи довольно редко случаются. Это водители, знающие город, и относящиеся к своей работе ответственно»,- сказал эксперт.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП у метро «Сходненская», сообщает «Подмосковье Сегодня». Предыдущая авария с участием автобусом произошла в понедельник, 25 декабря. Рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Жертвами аварии стали четыре человека, более 10 были ранены.

После аварий с участием рейсовых автобусов доступ транспорта к местам скопления людей начали ограничивать бетонными блоками, сообщает URA.ru. Установлено уже более 800 конструкций.


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