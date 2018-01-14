Воскресенье
14 января
USD 56.6
EUR 68.26
Москва

Движение по Дмитровскому шоссе будет ограничено

14 Января 2018 в 11:17
Движение по Дмитровскому шоссе будет ограничено

Движение по Дмитровскому шоссе будет ограничено. Предписания вступают в силу уже в понедельник, с 15 января по 30 мая 2018 года, в связи со строительством «салатовой» линии метро.  В транспортном комплексе Москвы уточнили, что магистраль перекроют не полностью, движение автотранспорта будет ограничено лишь по одной полосе в каждом направлении на участке Дмитровского шоссе от дома №70 до пересечения с Бескудниковским бульваром. 

Также на сайте nsn.fm сообщается, что из-за ремонта инженерных коммуникаций на период до 30 апреля ограничат движение на Платовской улице и Можайском Валу.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.