Движение по Дмитровскому шоссе будет ограничено. Предписания вступают в силу уже в понедельник, с 15 января по 30 мая 2018 года, в связи со строительством «салатовой» линии метро. В транспортном комплексе Москвы уточнили, что магистраль перекроют не полностью, движение автотранспорта будет ограничено лишь по одной полосе в каждом направлении на участке Дмитровского шоссе от дома №70 до пересечения с Бескудниковским бульваром.

Также на сайте nsn.fm сообщается, что из-за ремонта инженерных коммуникаций на период до 30 апреля ограничат движение на Платовской улице и Можайском Валу.