Депутат ГД: УК с «мертвыми душами» должны получать «волчий билет»

РИА Новости

Галина Хованская рассказала в эфире НСН, почему россиян не берут в дворники и как УК зарабатывают на фиктивном трудоустройстве.

Трудоустройство «мертвых душ» является самым распространенным способом хищения бюджетных средств в сфере ЖКХ. Об этом рассказала в эфире НСН председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Преступная схема заключается в том, что коммунальщики фиктивно оформляют на работу граждан и присваивают себе их «зарплату». Чаще всего «мертвыми душами» становятся мигранты, приехавшие в столицу на заработки.

«УК пользуются бесправным положением граждан, которые приехали на заработки из других республик бывшего Союза – Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, - и проводят такие абсолютно коррупционные схемы. Было известно, что когда приходит россиянин устраиваться на работу дворником, ему говорят: «Мест нет». Потому что россиянин не будет устраиваться фиктивно или отдавать половину своей зарплаты начальнику. Он пойдет жаловаться, если будут какие-то нарушения трудового законодательства. Мигранты этого делать не будут», - поясняет собеседница агентства.

Хованская отметила, что проблема с трудоустройством в дворники для москвичей существовала всегда. С появлением мигрантов эта цель стала недостижимой.

«Надо уже вводить какое-то квотирование для граждан России. Потому что их просто не принимают. Мне много раз жаловались люди, которые работают на бюджетной работе, имеют детей и согласны были бы пойти дворниками в свой ДЭЗ. Там отвечают, что все забито, но ничего не убирается, снег лежит», - возмущается депутат.

По мнению Хованской, Управляющие компании должны регулярно проверяться надзорными органами на наличие фиктивно трудоустроенных граждан. Впрочем, нет ничего лучше, чем проверка погодными условиями.

«Недавно проверка по факту прошла погодными условиями. Завалило всю Москву, и чистились только центральные магистрали. Выяснилась история с ГБУ «Жилищник». Это уголовно-наказуемое деяние, потому что это подлог в чистом виде. И москвичи это прочувствовали только тогда, когда Москву завалило снегом, а убирать оказалось некому. Я бы за такие дела их сажала. Если будет уголовная ответственность – это уже волчий билет. А еще бы штрафовала как следует, обращала внимание на имущество, нажитое преступным путем за счет гастарбайтеров. Надо бить рублем точно так же, как они наказывали этих несчастных гастарбайтеров. Пусть платят и компенсируют, что они наворовали», – заключила Галина Хованская.

Серия уголовных дел, в которых фигурирует ГБУ «Жилищник», появилась после того, как на Москву в начале февраля обрушился снегопад, который власти назвали самым мощным за историю метеонаблюдений. После многочисленных жалоб горожан была проведена проверка по итогам которой заведено несколько уголовных дел по факту фиктивного трудоустройства и мошенничества. Общий ущерб, по данным следствия, составил 14,4 млн рублей.