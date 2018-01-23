Центры госуслуг «Мои документы» угостят посетителей конфетами

Офисы центров госуслуг «Мои документы» с началом года преобразился. Работники теперь одеты в новую униформу – свитера бежевого цвета со значком в виде сердца. Визитки на стойке администратора стали проще и информативнее.

Также посетителям к чашке кофе или чая добавят и конфеты, они также появились в МФЦ. По просьбе посетителей прибили крючки для сумок. Кулеры с водой поместили в чехлы фирменных цветов. Есть и принципиальные изменения. Напротив каждой услуги нарисован специальный значок, который сообщает, можно ли заранее записаться на прием или подать заявку в электронном виде, либо же забрать готовые документы в центре.