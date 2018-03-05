Более миллиона кубометров снега вывезли за сутки со столичных улиц

Более миллиона кубометров снега вывезли столичные коммунальщики. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что прошедшие сутки «стали настоящим испытанием, ведь за сутки выпала около половина мартовской нормы осадков - 16 сантиметров снега».

Однако, благодаря круглосуточной работе коммунальных служб, на основных городских магистралях не было автомобильных заторов, а пешеходы шли по очищенным тротуарам. На данный момент в круглосуточном режиме работают порядка 11 тысяч единиц снегоуборочной, снеговывозящей техники, около 30 тысяч человек.

Синоптики прогнозируют продолжение снегопада в течение дня. По их сведениям до вечера выпадет еще около 5 см осадков. Таким образом, за два дня выпадет около 20 сантиметров осадков при месячной норме 34.

Петр Бирюков заявил, что коммунальщики в ближайшее время будут расчищать подходы к остановочным павильонам, к станциям метро, МЦК, к социально значимым объектам, подъездные пути к остановкам. Столичные власти просят понимания местных жителей, призывая водителей не оставлять свои автомобили в местах, где запрещена парковка, или там, где они могут помешать проходу снегоуборочной техники.

Напомним, из-за снегопада в воскресенье, 4 марта, транспортные службы столицы, включая метрополитен, были переведены на усиленный режим. Все службы ситуационного центра ЦОДД контролируют обстановку и координируют действия транспортного комплекса.