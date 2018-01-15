Более 120 километров дорог построили в Москве в прошлом году

За семь лет протяженность столичных дорог выросла на 16 процентов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в прошлом году в Москве построили более 120 километров дорог. Также 2017 год стал рекордным по числу новых эстакад, тоннелей и развязок. Было построено 37 объектов дорожной инфраструктуры, а также 30 надземных и подземных пешеходных переходов. Кроме того, были запущены такие важные объекты как участок Калужского шоссе от деревни Сосенки до Троицка, Богородский путепровод и седьмой участок Северо-Западной хорды — от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова.