Более 1 тыс.человек эвакуированы из горящей электрички в Москве

Более тысячи человек эвакуированы из-за возгорания в электричке на востоке Москвы. ЧП случилось рядом со станцией Кусково. Как сообщает ТАСС, машинист электропоезда Москва – Петушки был вынужден экстренно затормозить из-за короткого замыкания. В свою очередь, по данным «Интерфакса», на этом участке Горьковского направления МЖД произошёл обрыв контактной сети. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Движение электричек организовано по временной схеме с использованием соседнего, третьего пути. Поезда следуют без остановки на станциях «Серп и молот», «Карачарово», «Чухлинка» и «Кусково».