Богородский путепровод через МЦК открылся после реконструкции

Богородский путепровод через Московское центральное кольцо открылся сегодня после реконструкции. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, эти работы были необходимы для полноценного запуска Московского центрального кольца. Мост стал почти на метр выше и на четыре метра длиннее. Обновленный путепровод ждали автомобилисты и пассажиры общественного транспорта – он соединяет два района – Метрогородок и Богородский. Глава Стройкомплекса Москвы напомнил, что ранее уже было открыто движение по 11-и аналогичным путепроводам.