Бизнесмены вновь пройдут бесплатный курс «Я – поставщик Москвы»

Экспресс-курс «Я – поставщик Москвы» второй год подряд проводит Департамент столицы по конкурентной политике в рамках проекта «Биржа торгов». Предпринимателям предлагается бесплатно пройти обучение для работы на городском рынке закупок. В прошедшем году более пятисот выпускников стали квалифицированными поставщиками. Большинство участников курса - представители малого бизнеса с численностью компании до 50 человек. Как отмечают слушатели экспресс-курса, с полученными знаниями они открыли для себя новые возможности. Бизнесмены успешно принимают участие в закупках, побеждают и получают контракты.

Индивидуальный предприниматель Елена Тимофеева прошла обучение и считает, что это очень полезное мероприятие, которое позволяет коммерсантам изучить возможности формирования собственного портфеля заказов.

«Курс дал мне отличную возможность разобраться в процедуре участия в тендерах, даже в технических вопросах. Сейчас я составляю документацию и в скором времени планирую принять участие в подходящих для меня торгах»