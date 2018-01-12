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Бизнесмены вновь пройдут бесплатный курс «Я – поставщик Москвы»

12 Января 2018 в 17:01
Бизнесмены вновь пройдут бесплатный курс «Я – поставщик Москвы»

Экспресс-курс «Я – поставщик Москвы» второй год подряд проводит Департамент столицы по конкурентной политике в рамках проекта  «Биржа торгов». Предпринимателям предлагается бесплатно пройти обучение для работы на городском рынке закупок. В прошедшем году более пятисот выпускников стали квалифицированными поставщиками. Большинство участников курса - представители малого бизнеса с численностью компании до 50 человек. Как отмечают слушатели экспресс-курса, с полученными знаниями они открыли для себя новые возможности. Бизнесмены успешно принимают участие в закупках, побеждают и получают контракты.

Индивидуальный предприниматель Елена Тимофеева прошла обучение и считает, что это очень полезное мероприятие, которое позволяет коммерсантам изучить возможности формирования собственного портфеля заказов.

«Курс дал мне отличную возможность разобраться в процедуре участия в тендерах, даже в технических вопросах. Сейчас я составляю документацию и в скором времени планирую принять участие в подходящих для меня торгах» 

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