Бизнесмены призвали предпринимателей столицы к участию в выборах 18 марта

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов призвал граждан принять активное участие в выборах президента в марте 2018 года. С такими словами он выступил на встрече актива МТПП.

«Актив Московской торгово-промышленной палаты призывает бизнес-сообщество принять участие в выборах президента Российской Федерации и призвать владельцев и руководителей предприятий и организаций всех форм собственности проявить активную позицию и разъяснить трудовым коллективам важность участия каждого гражданина в выборах президента РФ», - заявил Платонов.

В то же время во время выступления в Московской торгово-промышленной палате напомнили о возможности голосования по месту пребывания, что скажется на времени, затраченном для голосования. В МТПП также выразили надежду на донесение данной информации руководителями предприятий до работников.

Стоит отметить, что председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко тоже выступил с призывом активно участвовать в выборах президента.

В МТПП подготовили разъясняющие материалы, которые касаются выборов, агитации и прочего. Прочитать их можно на сайте торгово-промышленной палаты.