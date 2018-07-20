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Балакин: Я снова поверил в людей

20 Июля 2018 в 14:21
Балакин: Я снова поверил в людей

Московский городской суд рассмотрел иск бывшего главы СУ-155 Михаила Балакина, который решил оспорить отказ МГИК в регистрации его кандидатом на пост мэра Москвы. В ходе заседания три муниципальных депутата дали показания, которые попросили не учитывать их подписи в поддержку Балакина.

«Сегодня я вновь поверил людям. Против меня включен серьезный административный ресурс, на депутатов, отдавших мне подписи, оказывается давление. Но они не испугались, твердо заявили в суде, что я не оказывал на них какого-либо давления и никого не обманывал. Уверен, что вместе мы справимся с данной ситуацией», - подчеркнул Балакин после того, как завершилось судебное заседание.

Напомним, ранее Михаилу Балакину отказали в регистрации кандидатом на пост мэра Москвы. Решение было принято 12 июля МГИК, так как в их распоряжение поступили заявления от трёх депутатов с просьбой не учитывать их подписи в поддержку Балакина.

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