Автомобилистов в Москве попросили быть внимательными из-за непогоды

Автомобилистов в столичном регионе призывают быть максимально внимательными на дорогах в связи с плохой погодой. В таких условиях повышается опасность возникновения ДТП, особенно на трассах с эстакадами и тоннелями.

Кроме того, в вечерний час пик Москва может встать в пробках. В таких условиях лучше всего пересесть на общественный городской транспорт, настоятельно рекомендует столичный Центр организации дорожного движения. По прогнозу синоптиков, снег будет идти в Москве до утра. Ночью похолодает до минус 6-8 градусов.