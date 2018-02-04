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Аварийные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

4 Февраля 2018 в 00:01
Аварийные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть осторожнее, так как в ближайшие часы из-за низкой температуры ожидается образование наледи на деревьях и проводах. Об этом глава города написал в своем микроблоге в Twitter.

«В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее», − отметил мэр. По его словам, для устранения последствий непогоды аварийные службы города работают в усиленном режиме

Собянин подчеркнул, что сильный снегопад и похолодание уже стали причиной падения семи деревьев.

Напомним, 3 февраля Москву накрыл сильный снегопад. По славам синоптиков, за выходные в некоторых районах города может выпасть до 42 сантиметров снега. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков порекомендовал автомобилистам не парковать машины рядом с деревьями. Кроме того, на дорогах возможно образование снежных наносов. Водителям рекомендуется снизить скорость, поддерживать безопасную дистанцию на дороге и избегать резких маневров.

По мнению синоптиков, снегопад может стать самым сильным с начала этого столетия.

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