Атмосферное давление в Москве опустилось до рекордно низких показателей. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Гидрометцентра, за сутки под влиянием циклона его уровень упал более чем на 20 мм рт. ст. и сегодня в полдень составил 722 мм. Этот показатель приблизился к рекорду, который был зафиксирован 24 декабря 1995 года. Тогда уровень атмосферного давления опустился до 720 мм рт. ст.

Напомню, сегодня в столичном регионе объявлено экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков, может выпасть до 12 мм осадков, что составляет около 22% месячной нормы. Местами возможна метель и образование гололедицы.