Активные граждане выбрали дизайн социальной карты

Электронная карта москвича, которой
пользуются многие горожане для льготного проезда, покупок со скидками, записи на прием к врачу, теперь изменит дизайн. Концепцию для нового
оформления выбрали сами горожане в проекте «Активный гражданин» - всего в
голосовании приняли участие порядка 160 тысяч человек. Москвичам предлагали на выбор три варианта оформления карты. Абсолютным лидером стал макет, где изображен
вечерний вид с набережной Москвы-реки на главные достопримечательности столицы
– за него проголосовал 61,5% участников опроса.