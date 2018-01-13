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Активные граждане выбрали дизайн социальной карты

13 Января 2018 в 20:33
Активные граждане выбрали дизайн социальной карты
Электронная карта москвича, которой пользуются многие горожане для льготного проезда, покупок со скидками, записи на прием к врачу, теперь изменит дизайн. Концепцию для нового оформления выбрали сами горожане в проекте «Активный гражданин» - всего в голосовании приняли участие порядка 160 тысяч человек. Москвичам предлагали на выбор три варианта оформления карты. Абсолютным лидером стал макет, где изображен вечерний вид с набережной Москвы-реки на главные достопримечательности столицы – за него проголосовал 61,5% участников опроса.
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