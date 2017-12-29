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53 земельных участка выставлены на торги в Москве

29 Декабря 2017 в 17:27
53 земельных участка выставлены на торги в Москве

Мнением о предложении власти арендовать землю под застройку поделился управляющий партнер компании Прэдиум  Александр Ошурко.

«Город активно выставляет всё больше и больше участков, которые у него где-то «висели», как мы видим  уже выставляются участки на торги которые принадлежат не на прямую городу, а различным его федеральным учреждениям у которых они были в ведении и хозяйственном пользовании, и город активно освобождается от всех этих участков для того что бы дать возможность девелоперскому бизнесу развиваться в Москве и Новой Москве», - сказал Ошурко.

В настоящее время на аукционы выставлены 53 земельных участка со следующим назначением: под ИЖС, под строительство производственного предприятия, складские комплексы, спортивные и торговые центры, под гостиницы, автосервисы и автомастерские.

Ознакомиться с перечнем земельных участков, находящихся в собственности города можно на Инвестиционном портале в разделе «Земельные торги».

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