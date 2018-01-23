Вторник
23 января
USD 56.63
EUR 69.27
Москва

42 километра выделенных полос появится в Москве в течение двух лет

23 Января 2018 в 12:54
42 километра выделенных полос появится в Москве в течение двух лет

В ближайшие два года в Москве планируется ввести 42 километра полос, выделенных для движения наземного общественного транспорта.

В городском департаменте транспорта пояснили, что это позволит сократить интервалы движения почти двумстам маршрутам автобусов и троллейбусов. Выделенные полосы появятся в ВАО, в районе  Свободного проспекта и Вешняковской улицы, а также по магистрали Минская улица — Ломоносовский проспект. Сейчас в столице действуют 43 выделенные полосы, их общая протяженность приближается к 300 км.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.