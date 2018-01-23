42 километра выделенных полос появится в Москве в течение двух лет

В ближайшие два года в Москве планируется ввести 42 километра полос, выделенных для движения наземного общественного транспорта.

В городском департаменте транспорта пояснили, что это позволит сократить интервалы движения почти двумстам маршрутам автобусов и троллейбусов. Выделенные полосы появятся в ВАО, в районе Свободного проспекта и Вешняковской улицы, а также по магистрали Минская улица — Ломоносовский проспект. Сейчас в столице действуют 43 выделенные полосы, их общая протяженность приближается к 300 км.