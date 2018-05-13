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25/17 готовят акустический концерт

13 Мая 2018 в 08:00
25/17 готовят акустический концерт
По словам Андрея Бледного он пройдет 30 июня в клубе «16 тонн».
Группа 25/17 готовит акустическую программу. Впервые такое необычное для себя звучание музыканты попробовали на «НАШЕМ радио» в программе «Последний герой». Теперь команда включает эту программу в свой концертный график. Андрей Бледный заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, где можно будет услышать акустику от 25/17, читайте только на НСН.

Летом у нас будет акустический концерт в клубе «16 тонн», к которому мы готовимся. Кроме того, мы собираемся записать акустические версии некоторых наших песен и выпустить отдельным релизом», - отметил артист.

Акустический концерт 25/17 пройдет 30 июня, а услышать коллектив в «электричестве» можно будет на  «НАШЕСТВИИ». Билеты и все подробности о фестивале вы можете найти на сайте nashestvie.ru.
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