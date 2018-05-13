25/17 готовят акустический концерт

По словам Андрея Бледного он пройдет 30 июня в клубе «16 тонн».

готовит акустическую программу. Впервые такое необычное для себя звучание музыканты попробовали на. Теперь команда включает эту программу в свой концертный график.заглянул в гости кна. О том, где можно будет услышать акустику от 25/17, читайте только наЛетом у нас будет акустический концерт в клубе «16 тонн», к которому мы готовимся. Кроме того, мы собираемся записать акустические версии некоторых наших песен и выпустить отдельным релизом», - отметил артист.Акустический концерт 25/17 пройдет 30 июня, а услышать коллектив в «электричестве» можно будет на «НАШЕСТВИИ». Билеты и все подробности о фестивале вы можете найти на сайте nashestvie.ru