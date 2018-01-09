14 января в МГУ пройдёт день открытых дверей

Зимний День открытых дверей в Московском государственном университете имени Ломоносова пройдет в ближайшее воскресенье, 14-го января. В этот день абитуриентам впервые расскажут об изменениях в правилах приема.

Все желающие смогут познакомиться с интересующими факультетами, получить ответы на вопросы от представителей приемной комиссии. Перед пришедшими выступит ректор МГУ Виктор Садовничий. Будет также проводится онлайн-трансляции основных событий Дня открытых дверей. В МГУ действуют 43 факультета, где учатся свыше 50 тысяч студентов.