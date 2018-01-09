Среда
10 января
USD 57.05
EUR 68.21
Москва

14 января в МГУ пройдёт день открытых дверей

9 Января 2018 в 17:01
14 января в МГУ пройдёт день открытых дверей

Зимний День открытых дверей в Московском государственном университете имени Ломоносова пройдет в ближайшее воскресенье, 14-го января. В этот день абитуриентам впервые расскажут об изменениях в правилах приема.

Все желающие смогут познакомиться с интересующими факультетами, получить ответы на вопросы от представителей приемной комиссии. Перед пришедшими выступит ректор МГУ Виктор Садовничий. Будет также проводится онлайн-трансляции основных событий Дня открытых дверей. В МГУ действуют 43 факультета, где учатся свыше 50 тысяч студентов. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.