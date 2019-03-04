Понедельник
04 марта
USD 65.81
EUR 74.8
Горячие новости

Причиной смерти вокалиста The Prodigy стало самоубийство

4 Марта 2019 в 15:42
Причиной смерти вокалиста The Prodigy стало самоубийство
ФОТО: РИА Новости / Евгений Филиппов

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой. Такая информация появилась в официальном аккаунте коллектива Instagram. 





 Напомним, ранее многочисленные СМИ сообщили о том, что 49-летний солист группы The Prodigy Кит Флинт был обнаружен мёртвым у себя в доме в британском городе Данмоу сегодня утром, 4 марта. Ранее также сообщалось, что стражи порядка заявили, что причины смерти исполнителя считаются «естественными».

Электронную группу The Prodigy Кит Флинт создал в 1990 году. В её составе он сначала выступал в качестве танцора. Шесть лет спустя он впервые записал сингл как вокалист.



Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.