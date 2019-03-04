Причиной смерти вокалиста The Prodigy стало самоубийство

ФОТО: РИА Новости / Евгений Филиппов

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой. Такая информация появилась в официальном аккаунте коллектива Instagram.





Напомним, ранее многочисленные СМИ сообщили о том, что 49-летний солист группы The Prodigy Кит Флинт был обнаружен мёртвым у себя в доме в британском городе Данмоу сегодня утром, 4 марта. Ранее также сообщалось, что стражи порядка заявили, что причины смерти исполнителя считаются «естественными».Электронную группу The Prodigy Кит Флинт создал в 1990 году. В её составе он сначала выступал в качестве танцора. Шесть лет спустя он впервые записал сингл как вокалист.