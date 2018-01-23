Железнодорожные переезды в Керчи стали безопаснее

Керченская прокуратура провела проверку безопасности движения на местном участке Крымской железной дороги. Об этом сообщили НСН в пресс-службе ведомства.



В ходе проверки было обнаружено сразу несколько нарушений. В частности, на железнодорожных переездах отсутствовали направляющие столбики, контррельсы, настилы, а также в некоторых местах была неисправна сигнализация.

Отметим, что после проверки были устранены все нарушения. За допущенные ошибки к дисциплинарной ответственности привлекли одного сотрудника ОП «Керченская дистанции пути» ФГУП «Крымская железная дорога».