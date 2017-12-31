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Вместе с боем курантов в Керчи начнется «Ночь чудес»

31 Декабря 2017 в 16:19
Вместе с боем курантов в Керчи начнется «Ночь чудес»

Новогоднее веселье в Керчи набирает обороты. Особенно оживлённо сейчас на площадях где установлены ёлки. Там работают городки аттракционов, идёт оживлённая торговля и выступают музыкальные группы, рассказал спецкор НСН.

Веселье будет идти по нарастающей и достигнет кульминации после салюта и видеопоздравления президента Владимира Путина.

После боя курантов у главной ёлки на площади Ленина начнётся «Ночь чудес». Откроют её прибывшие из Москвы иллюзионисты. Вслед за фокусниками выступит кавер-группа. А затем развлекательная программа продолжится до утра.

Кроме главной городской площади «Ночь чудес» с фокусниками, диджеями и аниматорами захватит и ёлки у ДК Корабел и у Детской школы искусств им. Сердюка.

Глава керченской администрации Сергей Бороздин в новый год будет рядом с веселящимися гражданами. В 1:15 он поздравит собравшихся на площади Ленина, а потом поедет к ёлкам у ДШИ им. Сердюка и ДК Корабел.

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