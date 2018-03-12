В Крыму увеличат вдвое количество базовых станций связи

Увеличить количество базовых станций связи в Крыму пообещал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, сообщает специальный корреспондент НСН.

Ожидается, что в текущем году построят около 1400 базовых станций, что составит 50% увеличение их общего количества. Отмечается, что в основном на полуострове будет использоваться скоростной интернет 4G.

Также глава ведомства отметил прогресс в снижении дополнительных платежей за роуминг на полуострове — в 3-5 раз. Он подчеркнул, что борьба за отмену роуминга будет продолжаться.