В Крыму пройдет «Час предпринимательства»

28 февраля предприниматели и представители бизнес-сообществ региона смогут получить консультационную помощь.

Проект «Час предпринимательства» будет внедрен по поручению главы Крыма Сергея Аксёнова и инициативе Министерства экономического развития Республики. Об этом сообщил НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

По его словам, 28 февраля состоится встреча-совещание с участием представителей Службы по экологическому и технологическому надзору Крыма.

Темами для обсуждения станут соблюдение требований, норм и правил промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, и государственный надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.