В Крыму построят «Школу XXI века»

Одним из 44 субъектов РФ, в которых будет реализован проект «Школа XXI века», стал Крым. Об этом сообщает специальный корреспондент НСН.

Отмечается, что строительство сверхсовременной школы началось в феврале текущего года, а откроет свои двери новое учебное заведение уже к концу 2019 года. Школа будет рассчитана на 1100 мест.

Накануне, в селе Мирное Симферопольского района, где будет расположено учебное заведение, состоялась торжественная закладка капсулы времени. В церемонии приняла участие министр образования Республики Крым Наталья Гончарова.