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Керчь

В Крыму отпразднуют день рождения Тараса Шевченко

6 Марта 2018 в 19:39
В Крыму отпразднуют день рождения Тараса Шевченко

В Керчи отпразднуют 204-летие со дня рождения выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщает специальный корреспондент НСН.

В пятницу, 9 марта, в сквере им. Шевченко пройдет церемония возложения цветов к памятнику поэту. В читальном зале одной из городских библиотек состоится ещё одно праздничное мероприятие, в ходе которого откроется другая грань таланта Шевченко, публике представят его как художника.

Напомним, что литературную славу Шевченко снискал изданием в 1840 году сборника стихов «Кобзарь».

 

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