В Крыму обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В Керчи обезвредили шесть снарядов и три бомбы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает специальный корреспондент НСН со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Крыму.

Отмечается, что операция по обезвреживанию заняла два дня, её вели специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда главного управления МЧС по Крыму. Об обнаружении снарядов 1 марта сообщил местный житель.

В разминировании участвовало шесть человек. Они нашли три авиационные осколочные бомбы (АО-20), а также шесть снарядов (АО-2,5). Находки были ликвидированы на специальном полигоне.