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Керчь

В Крыму обезвредили банду цветочных браконьеров

22 Февраля 2018 в 16:37
В Крыму обезвредили банду цветочных браконьеров
Мэр
Керчи рассказал НСН о поимке злоумышленников.

В Керчи попались продавцы краснокнижных подснежников. В ходе рейда сотрудники экологического надзора изъяли у четырёх керченских торговцев цветами почти 2 тысячи подснежников, занесённых в Красную книгу России и Крыма, сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.

В отношении преступников составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу». Дела об административных правонарушениях направлены в суд, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.

Общая сумма вреда, причинённого, составила 883 тысячи 800 рублей. Теперь браконьерам в придётся возмещать этот ущерб в денежном эквиваленте.

В администрации Керчи отметили, что несмотря на ощутимые суммы штрафов, продажа подснежников становится сезонным бизнесом в Крыму. В Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии и Керчи эти цветы продают буквально на каждом шагу. 

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