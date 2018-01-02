В Керчи заработал суд присяжных

С 1 января 2018 года на территории Республики Крым официально заработал институт присяжных заседателей. Теперь по желанию подсудимых присяжные заседатели будут рассматривать уголовные дела, поступающие в Верховный Суд Республики Крым по первой инстанции.



Глава администрации Керчи Сергей Бороздин в эфире НСН сообщил, что сейчас формируются основной и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели из числа граждан проживающих на территории муниципального образования городской округ Керчь.

Граждане, включенные в списки кандидатов и не имеющие законных оснований для исключения из указанных списков, не вправе отказаться от исполнения своего долга, отметил Бороздин.