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Керчь

В Керчи заработал суд присяжных

2 Января 2018 в 00:13
В Керчи заработал суд присяжных

С 1 января 2018 года на территории Республики Крым официально заработал институт присяжных заседателей. Теперь по желанию подсудимых присяжные заседатели будут рассматривать уголовные дела, поступающие в Верховный Суд Республики Крым по первой инстанции.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин в эфире НСН сообщил, что сейчас формируются основной и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели из числа граждан проживающих на территории муниципального образования городской округ Керчь.

Граждане, включенные в списки кандидатов и не имеющие законных оснований для исключения из указанных списков, не вправе отказаться от исполнения своего долга, отметил Бороздин.

 

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