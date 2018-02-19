В Керчи впервые прошел пробег памяти тренера Чумака

Пробег проводился с целью пропаганды ЗОЖ и сохранения памяти тренера по легкой атлетике.

Массовый легкоатлетический пробег памяти тренера по легкой атлетике Александра Федоровича Чумака впервые прошел в Керчи 18 февраля. Об этом рассказал НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.

Мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей города Керчь к регулярным занятиям легкой атлетикой, физической культурой и спортом, а также сохранения памяти тренера по легкой атлетике.

К участию в легкоатлетическом пробеге были приглашены школьники, жители и гости Республики Крым, а также все любители бега и здорового образа жизни, которые были готовы преодолеть по набережной города заявленную дистанцию – 1 или 3 км.