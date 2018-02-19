Понедельник
19 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Керчь

В Керчи впервые прошел пробег памяти тренера Чумака

19 Февраля 2018 в 19:59
В Керчи впервые прошел пробег памяти тренера Чумака

Пробег проводился с целью пропаганды ЗОЖ и сохранения памяти тренера по легкой атлетике.

Массовый легкоатлетический пробег памяти тренера по легкой атлетике Александра Федоровича Чумака впервые прошел в Керчи 18 февраля. Об этом рассказал НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.

Мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей города Керчь к регулярным занятиям легкой атлетикой, физической культурой и спортом, а также сохранения памяти тренера по легкой атлетике.

К участию в легкоатлетическом пробеге были приглашены школьники, жители и гости Республики Крым, а также все любители бега и здорового образа жизни, которые были готовы преодолеть по набережной города заявленную дистанцию – 1 или 3 км. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.