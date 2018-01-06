В Керчи восстановят разбитое сердце города

В субботу, 6 января, гуляющие по керченской набережной заметили, что из установленной здесь надписи «Я люблю Керчь», на фоне которой любили фотографироваться жители города и туристы, исчезло красное сердце заменявшее слово «люблю».



Как оказалось, часть популярной композиции увезена на ремонт. Сердце было разбито неизвестными вандалами ещё в прошлом году. Один из символов города в начале нового года обновится и засияет свежей краской, рассказал НСН мэр Керчи Сергей Бороздин.

«Мы улучшаем и благоустраиваем родной город. Но, к сожалению, не все керчане относятся к нему как к родному дому. Вандалами являются не приезжие, а наши собственные дети и внуки. Здесь важно воспитание. Если молодой человек бездумно и беспричинно что-то разрушает, значит его психика неправильно сформировалась. И здесь вопросы уже к его родителям и учителям», - подчеркнул мэр

Он также добавил, что для борьбы с вандализмом в городе устанавливаются видеокамеры, помощь оказывают сотрудники полиции и росгвардии.