В Керчи сразились будущие сварщики и слесари

В Керченском технологическом техникуме прошли самые массовые соревнования по игре дартс среди студентов в зачет «Спартакиады 2017/2018», сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.
В турнире приняли участие более 150 студентов. Победители и призеры в личных и командных соревнованиях были определены 25 февраля.
Среди студентов первого курса первое место завоевал коллектив группы, обучающейся профессии слесарь по ремонту строительных машин, а среди студентов второго курса первое место завоевала группа, обучающаяся профессии сварщик ручной и частично механизированной сварки.
Студенческая «Спартакиада» по игре в дартс проходит в Керченском технологическом техникуме каждый год. В прошлом году, в аналогичных соревнованиях приняли участие более 200 студентов.