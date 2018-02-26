В Керчи сразились будущие сварщики и слесари

Мэр города рассказал НСН о массовых соревнованиях по игре дартс среди студентов «Керченского технологического техникума».

В Керченском технологическом техникуме прошли самые массовые соревнования по игре дартс среди студентов в зачет «Спартакиады 2017/2018», сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.

В турнире приняли участие более 150 студентов. Победители и призеры в личных и командных соревнованиях были определены 25 февраля.

Среди студентов первого курса первое место завоевал коллектив группы, обучающейся профессии слесарь по ремонту строительных машин, а среди студентов второго курса первое место завоевала группа, обучающаяся профессии сварщик ручной и частично механизированной сварки.

Студенческая «Спартакиада» по игре в дартс проходит в Керченском технологическом техникуме каждый год. В прошлом году, в аналогичных соревнованиях приняли участие более 200 студентов.