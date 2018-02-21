В Керчи совершенствуют работу диспетчерских служб

Оперативные службы Керчи совершенствуют работу по обращениям граждан. Как сообщил НСН глава администрации города Сергей Бороздин, в Центре оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым отметили высокие показатели организации работы единой дежурно-диспетчерской службы Керчи.



На совещании у главы администрации обсуждались вопросы взаимодействия и оперативных связей между профильными службами и ведомствами, решение городских проблем, о которых жители сообщают в телефонных обращениях и на выездных приемах граждан.

Участие в совещании приняли директор Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым Татьяна Зверева, а также руководители муниципальных унитарных предприятий города.