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В Керчи совершенствуют работу диспетчерских служб

21 Февраля 2018 в 15:58
В Керчи совершенствуют работу диспетчерских служб

Оперативные службы Керчи совершенствуют работу по обращениям граждан. Как сообщил НСН глава администрации города Сергей Бороздин, в Центре оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым отметили высокие показатели организации работы единой дежурно-диспетчерской службы Керчи.

На совещании у главы администрации обсуждались вопросы взаимодействия и оперативных связей между профильными службами и ведомствами, решение городских проблем, о которых жители сообщают в телефонных обращениях и на выездных приемах граждан.

Участие в совещании приняли директор Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым Татьяна Зверева, а также руководители муниципальных унитарных предприятий города. 

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