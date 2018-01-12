В Керчи пенсионеры скандалят ради подписи за Путина

В пятницу, 12 января заканчивается подсчёт голосов за выдвижение действующего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на главы государства 2018 года.



Как сообщил спецкор НСН, в настоящий момент в Керчи собрали более двух тысяч подписей в поддержку Путина. Основной сбор подписей проходил в торговых центрах «Таир» и «Мегацентр».

Керчане проявили недюжинную активность в очередях на пунктах сбора подписей. Некоторые пенсионерки хотели проголосовать без очереди и даже вступили в перепалку с ожидающими гражданами. Однако активисты призвали их к порядку и заставили их соблюдать очередность.