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Керчь

В Керчи пенсионеры скандалят ради подписи за Путина

12 Января 2018 в 17:11
В Керчи пенсионеры скандалят ради подписи за Путина

В пятницу, 12 января заканчивается подсчёт голосов за выдвижение действующего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на главы государства 2018 года.

Как сообщил спецкор НСН, в настоящий момент в Керчи собрали более двух тысяч подписей в поддержку Путина. Основной сбор подписей проходил в торговых центрах «Таир» и «Мегацентр».

Керчане проявили недюжинную активность в очередях на пунктах сбора подписей. Некоторые пенсионерки хотели проголосовать без очереди и даже вступили в перепалку с ожидающими гражданами. Однако активисты призвали их к порядку и заставили их соблюдать очередность.

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