В Керчи снизят тарифы на тепло

Специальная рабочая группа проверит обоснованность тарифов.

Специальная рабочая группа Совета министров проверит обоснованность тарифов на теплоснабжение в Керчи. Об этом сообщил в эфире НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.



Как подчеркнул мэр на встрече с представителями городской общественности, вопросы вызывают утвержденные тарифы на тепло, которое поставляет потребителям Камыш-Бурунская ТЭЦ.

Отметим, инициативная группа керчан уже не один год добивается снижения тарифа до обоснованного уровня.