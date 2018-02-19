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Керчь

В Керчи снизят тарифы на тепло

19 Февраля 2018 в 12:55
В Керчи снизят тарифы на тепло
Специальная рабочая группа проверит обоснованность тарифов.

Специальная рабочая группа Совета министров проверит обоснованность тарифов на теплоснабжение в Керчи. Об этом сообщил в эфире НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.

Как подчеркнул мэр на встрече с представителями городской общественности, вопросы вызывают утвержденные тарифы на тепло, которое поставляет потребителям Камыш-Бурунская ТЭЦ.

Отметим, инициативная группа керчан уже не один год добивается снижения тарифа до обоснованного уровня.

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