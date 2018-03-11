В Керчи проведут отлов бродячих собак

Керченское управление жилищно-коммунального хозяйства администрации проводит аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по отлову и содержанию бездомных животных. Об этом сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин.



Согласно опубликованной информации начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 292 465 рублей. Планируется что предлагаемые услуги исполнитель контракта должен будет предоставить до 31 декабря текущего года.

Из технической части контракта следует, что планируется усыпить 147 бездомных животных, утилизировать павших животных – 147 и стерилизовать – 588 голов.